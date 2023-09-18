Врач оценил, когда в России ожидать роста заболеваемости COVID-19

В России наблюдается ухудшение эпидобстановки, поэтому теоретически можно ожидать появления еще более опасного штамма коронавируса. Об этом «Москве 24» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Говорить, что нас накрыла новая волна заболеваемости, пока рано. Но есть ощущение, что мы находимся где-то в ее начале. Рост произойдет в течение ближайших двух-трех недель, после чего наступит пик заболеваемости», — сказал врач.

Он уточнил, что доминирующим штаммом в последнее время стал «пирола», который уже спровоцировал вспышку заболеваемости в ряде стран северного полушария. По словам специалиста, этот вариант коронавируса обходит ранее приобретенный иммунитет. Однако он также допустил, что возможно появление и еще более опасного штамма.

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов до этого рассказал «Газете.Ru», что ближе к зиме станет ясно, введут ли в регионах России масочный режим в связи со штаммом коронавируса «пирола».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях нового штамма коронавируса.