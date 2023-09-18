Большинство россиян поддержали инициативу запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Большинство россиян поддерживают идею запретить продавать энергетики несовершеннолетним на федеральном уровне. Это следует из результатов опроса kp.ru, в котором приняли участие 5,1 тыс. человек.

Так, согласно опросу, две трети запрещают своим детям пить энергетики, но только 36% уверены, что дети их слушаются. 33% опрошенных уверены, что их дети все равно употребляют их, несмотря на запреты.

«Если бы запретили, было бы здорово. А так пока ребенок сам не поймет что энергетики — это плохо для здоровья, ничего не получится», — отметила одна из участниц опроса.

23% респондентов думают, что их дети пьют энергетики, но не уверены в этом на 100%. Еще 4% признались, что покупают детям энергетики, потому что не считают, что они могут принести вред их здоровью. Столько же россиян ответили, что знают о том, что их ребенок пьет их.

18 сентября депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вновь поставить вопрос о запрете на федеральном уровне энергетиков для несовершеннолетних. Он отметил, что запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков для несовершеннолетних сейчас действует более чем в 30 регионах России. Депутат подчеркнул, что продажа энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, должна быть полностью запрещена.

Ранее в России предложили приравнять некоторые энергетики к алкогольным напиткам.