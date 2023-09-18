В Екатеринбурге мужчина пришел на школьный двор и стал мастурбировать

В Екатеринбурге около одной из школ заметили мужчину, который мастурбировал наблюдая за учащимися. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел около лицея №109. По словам родителей, пожилой местный житель снял штаны и стал самоудовлетворяться в кустах около начального корпуса школы. При этом неизвестный наблюдал за детьми на территории учебного заведения. Это заметил отец одного из учеников и выгнал мужчину. Представители детей добавили, что этот человек не в первый раз приходит посмотреть на школьников.

Как сообщили в администрации школы, в полицию уже направили заявление.

«Вся информация — у местного участкового, в том числе записи с камер», — сообщили в лицее.

На данный момент правоохранители устанавливают личность мужчины. В лицее же приняли меры, чтобы подобных инцидентов не происходило.

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