В США темнокожего школьника отстранили от уроков за его прическу

В США темнокожего школьника отстранили от уроков за прическу, пишет New York Post. В руководстве учебного заведения заявили, что внешность подростка нарушает дресс-код.

Как пишут СМИ, Дэррил Джордж из Техаса был отстранен от уроков за его новую прическу, с которой он пришел на занятия. Руководству не понравились дреды школьника, которые, как оказалось, нарушают дресс-код учебного заведения. По рассказам Дарреши — матери подростка — в их семье все мужчины носят дреды из поколения в поколение.

«Наши волосы — это наша сила, это наши корни. У него [у сына] в волосах история предков, и он это знает», — прокомментировала женщина.

Дарреша также добавила, что Дэррил носит дреды больше 10 лет, и до сих пор семья не получила жалоб или возражений по поводу внешности ребенка. В школе, где учится подросток, рассказали, что, волосы всех учеников должны быть чистыми, ухоженными, правильной формы и иметь естественный цвет.

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