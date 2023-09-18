Сентябрь в Москве может стать одним из самых сухих за историю метеонаблюдений

Сентябрь в 2023 году может войти в топ-10 самых сухих за всю историю метеонаблюдений, потому что в этот период был зафиксирован дефицит осадков. Об этом »Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Кроме того, по словам специалиста, этот месяц будет теплее нормы, поскольку в столице наблюдается положительная аномалия в районе 2–3 градусов. Поэтому до конца месяца в Москве не будет отрицательных температур.

«Если в ночь на 17 сентября у нас приходили воздушные массы с температурой воздуха, близкой к 0°C, из-за чего на востоке и Подмосковье наблюдались заморозки, то такой ситуации до конца сентября больше не предполагается», — уточнила синоптик.

Позднякова отметила, что в целом осенние сезоны стали теплее за последние 30 лет под влиянием глобального потепления на погоду. Она добавила, что осадки в виде снега могут прийти в Москву уже в конце октября. Однако, по ее словам, что спрогнозировать точные сроки появления снежного покрова сложно, потому что следующие два месяца после «сухого» сентября могут стабилизировать норму по осадкам.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого заявил, что антициклон-трасформер принесет в Россию небывалую за 100 лет субтропическую жару. По его мнению, в субботу, 23 сентября будет повторен или даже побит рекорд 1924 года, когда в Москве было зафиксировано +25,4°С.

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