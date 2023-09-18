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У берегов Японии произошло землетрясение

В Японии на западе от острова Мияко произошло землетрясение магнитудой 6,4

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Uwe Anspach/Global Look Press

У западных берегов Японии произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали на западе от острова Мияко префектуры Окинава, сообщает источник со ссылкой на сейсмологов. Очаг находится на глубине около 170 километров.

По данным агентства, максимальная сила толчков достигла трех баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. Данных о пострадавших и разрушениях в результате произошедшего не поступало. Угроза цунами отсутствует, отмечает источник.

Также 18 сентября на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в 5,9 км к северо-западу от коммуны Марради региона Тоскана. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло вблизи Филиппинских островов.

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