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Чехия запретила россиянам прилетать в республику

МВД Чехии: запрет на въезд машин с номерами РФ связан с ограничением на прилет

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Depositphotos

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил, что аналогом запрета на въезд в граничащие с РФ страны Евросоюза автомобилей с российскими регистрационными номерами является действующий в Чехии запрет на авиационные полеты из России, передает ТАСС.

По его словам, запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вводят страны, которые находятся на внешней границе Шенгенской зоны.

«У Чехии имеется лишь воздушная граница [для прибытия самолетов из РФ] и запрет на полеты из России уже давно действует», — приводит агентство слова политика.

Ракушан напомнил, что внутри Шенгенской зоны отсутствует погранконтроль.

Он добавил, что Чехия не впускает на территорию ЕС россиян с действующими визами государств-членов Шенгенского соглашения, прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны, через свои аэропорты. Ракушан подчеркнул, что республика стала первой страной ЕС, приостановившей выдачу виз россиянам в связи с действиями РФ на Украине.

Россияне не смогут пересечь границу Польши на автомобиле с российскими номерами с 17 сентября. На этой неделе аналогичные ограничения ввели Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Обсуждают необходимость запрета и в Норвегии — последней стране Шенгенской зоны, граничащей с Россией, куда россияне пока могут въехать на машине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Польша уведомила Белоруссию о запрете въезда машин с российскими номерами.

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