Медики успешно прооперировали попавшую на рельсы в метро беременную екатеринбурженку

В Екатеринбурге беременная женщина, которая упала на рельсы станции метро «Проспект Космонавтов», до сих пор находится в медучреждении. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник в медицинской среде.

По словам собеседника, после операции медики дают оптимистичные прогнозы.

«Очень надеемся, что ничего не поменяется», — сообщается в публикации.

Екатеринбурженка попала в больницу после того, как упала с платформы на рельсы. В результате сотрудники метрополитена приостановили работу поездов. Беременную женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По мнению родственников, у россиянки могла закружиться голова. О точных причинах инцидента не сообщается.

Ранее в Тайване предложили увеличивать рождаемость с помощью домашних животных.