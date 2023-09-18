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Бывшие клиенты адвоката похитили его и избили, требуя возврата денег за юридические услуги

Двое мужчин похитили и избили парижского адвоката, чтобы вернуть деньги приятеля

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Global Look Press

Мужчины напали на адвоката, чтобы вернуть деньги за юридические услуги, которые он оказывает их знакомому. Об этом сообщает Actu17.

По данным источника, нападение на юриста произошло в его офисе в седьмом округе Парижа. Двое ворвались в кабинет 51-летнего адвоката, ударили его по лицу и в живот, а затем потребовали от мужчины снять деньги с карты в ближайшем банкомате. Они сопроводили пострадавшего, которому в это время удалось незаметно связаться с другом и рассказать о происходящем, а тот обратился в полицию.

Судя по всему, подозреваемым удалось получить €700, которые ранее заплатил юристу их знакомый. Как сообщается, мужчина являлся подзащитным потерпевшего, но был недоволен его работой и хотел вернуть часть гонорара, полагавшегося по договору адвокату.

В итоге пострадавшего удалось найти благодаря геолокации его телефона, он получил легкие травмы. Вымогателей вскоре задержали. Ими оказались 43-летний и 51-летний мужчины из департамента Ивелин, которые также являлись клиентами адвоката.

Злоумышленники были арестованы 16 сентября, их поместили под стражу за похищение, насилие при отягчающих обстоятельствах, угрозы и кражу.

Ранее мужчина отдал $50 тысяч малознакомой женщине, чтобы освободить брата из киргизской тюрьмы.

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