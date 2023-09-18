Бывшие клиенты адвоката похитили его и избили, требуя возврата денег за юридические услуги

Мужчины напали на адвоката, чтобы вернуть деньги за юридические услуги, которые он оказывает их знакомому. Об этом сообщает Actu17.

По данным источника, нападение на юриста произошло в его офисе в седьмом округе Парижа. Двое ворвались в кабинет 51-летнего адвоката, ударили его по лицу и в живот, а затем потребовали от мужчины снять деньги с карты в ближайшем банкомате. Они сопроводили пострадавшего, которому в это время удалось незаметно связаться с другом и рассказать о происходящем, а тот обратился в полицию.

Судя по всему, подозреваемым удалось получить €700, которые ранее заплатил юристу их знакомый. Как сообщается, мужчина являлся подзащитным потерпевшего, но был недоволен его работой и хотел вернуть часть гонорара, полагавшегося по договору адвокату.

В итоге пострадавшего удалось найти благодаря геолокации его телефона, он получил легкие травмы. Вымогателей вскоре задержали. Ими оказались 43-летний и 51-летний мужчины из департамента Ивелин, которые также являлись клиентами адвоката.

Злоумышленники были арестованы 16 сентября, их поместили под стражу за похищение, насилие при отягчающих обстоятельствах, угрозы и кражу.

Ранее мужчина отдал $50 тысяч малознакомой женщине, чтобы освободить брата из киргизской тюрьмы.