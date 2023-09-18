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Витамины и вакцины: россиян призвали подготовиться к новой волне COVID-19

Иммунолог Болибок: скоро пик волны COVID-19 – нужны прививки и витамины

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В России приближается новая волна заболеваемости COVID-19, ее пик придется на октябрь-ноябрь. Готовясь к сезону повышенной заболеваемости, важно ревакцинироваться и заранее начать прием витаминов, рассказал телеканалу «360» иммунолог Владимир Болибок.

В октябре и ноябре воздух теряет бактерицидные свойства, из-за чего вирусные заболевания распространяются лучше, сообщил специалист. При этом, по его словам, в этом сезоне эпидемия не будет ограничена строгими временными рамками.

«Верхушка волны не такая высокая, но подошва волны будет идти не пару недель, как это раньше было, а, может быть, пару месяцев держаться», — пояснил Болибок.

Россиянам, по его мнению, следует ревакцинироваться от ковида, так как даже при появлении новых штаммов вируса, прививка поможет выработать антитела и перенести заболевание без тяжелых осложнений. Данные по изучению иммунитета подтверждают, что после вакцинации в организме появляются перекрестно реагирующие тела, объяснил медик.

Помимо прививок, он призвал жителей уделить внимание витаминам – в частности, принимать витамин С, поливитаминные комплексы.

Напомним, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пандемия ковида в России уходит благодаря своевременно принятым мерам.

На прошлой неделе стало известно, что российский Минздрав разрешил проведение клинических исследований вакцины «Спутник V» с измененным составом.

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