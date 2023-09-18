На Украине заработал единый государственный реестр санкций

Единый публичный государственный реестр санкций начал свою работу на Украине, сообщает «Страна.ua».

«Офис цифровой трансформации ФГИУ запустил сайт, содержащий перечень всех переданных в управление фонда арестованных активов россиян и коллаборантов», — говорится в сообщении.

В реестр уже внесена информация о 136 подсанкционных активах, в ближайшее время будут добавлены сведения еще о 500 активах.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, подразумевающий создание государственного реестра санкций. Об этом говорится на сайте парламента Украины.

В санкционный список Украины внесли химические и транспортные компании РФ и Белоруссии.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram-канале, что подписал указ о введении санкций против 185 юридических и физических лиц, оказывающих РФ содействие в железнодорожных перевозках военной техники и военнослужащих.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.