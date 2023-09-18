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В Турции с помощью взрывчатки одновременно снесли девять многоэтажек

В Турции снесли девять пострадавших в результате землетрясения многоэтажек

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ramazanyetkinxx/Twitter

В Турции из-за последствий землетрясений снесли девять 15-этажных домов. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Инцидент произошел в городе Малатья, в районе Ешилтепе. С помощью 1660 килограммов взрывчатки власти уничтожили все строения. После разрушения в этом районе образовались крупные облака пыли.

По данным агентства, это подобные случаи – не редкость. После землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 балла пострадали более 36 тысяч зданий. В результате некоторые малоэтажные строения сносят с помощью техники. В случае с многоэтажками такой подход использовать нельзя, поэтому специалисты разрушают их с помощью взрывчатки.

Ранее в Турции огонь вспыхнул на популярном туристическом объекте – Гранд-Базаре.

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