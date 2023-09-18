Два села в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины повредил линию электропередачи Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово и Безымено», — уточнил губернатор, добавляя, что в ближайшее время «аварийные бригады приступят к ликвидации последствий».

Накануне украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа. Повреждения получили два частных жилых дома — были выбиты окна и посечены заборы.

В этот же день ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа.

До этого Гладков писал, что семь белгородских муниципалитетов были обстреляны со стороны ВСУ за сутки. Под обстрелы попали Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский и другие районы.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.