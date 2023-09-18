Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога прозвучала в 10:06 (совпадает с мск).

17 сентября сообщалось, что в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Сообщается, что сигнал прозвучал в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в Киеве.

Воздушная тревога прозвучала с 04.23 часов по 04.42 часов мск.

До этого воздушную тревогу объявляли в трех областях Украины. Сигнал прозвучал в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.