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В Курской области повреждены коммуникации после обстрела ВСУ

Курский губернатор Старовойт: обстрел поселка Теткино повредил 11 жилых домов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что Украина дважды за утро обстреляла населенный пункт Теткино Глушковского района.

По его словам, всего зафиксировали 21 прилет.

«Повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа», — написал глава региона.

Старовойт отметил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только это станет безопасно.

Кроме того, указал губернатор, в результате обстрела повреждения получили крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов.

«Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте», — добавил он.

16 сентября Роман Старовойт сообщал, что Украина обстреляла деревню Успеновку в Кореневском районе, в результате повреждения получили жилой дом и детская площадка.

По данным губернатора Курской области, в тот же день было обстреляно село Плехово Суджанского района.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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