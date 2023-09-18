Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Заключенный сбежал из колонии под Иркутском в день своего освобождения

Отсидевший 20 лет заключенный сбежал из иркутской колонии в день освобождения

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Судимый за тяжкие преступления мужчина не дождался официального освобождения и покинул колонию в поселке Марково Иркутской области за восемь часов до того, как мог выйти из нее. О этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

49-летний Камолжон Калонов отбывал 20-летний срок наказания за тяжкие преступления в колонии строгого режима, в день своего освобождения в четыре утра он совершил побег. По данным Shot, заключенный знал, что его должны освободить вечером, но по неизвестной причине решил покинуть колонию до официального разрешения.

Известно, что Калонов дважды был судим, первый пятилетний срок он получил за незаконное усыновление и организацию преступного сообщества, а в 2003 году был приговорен за разбой, хищение и вымогательство оружия и боеприпасов.

За решеткой мужчина провел 20 лет, его должны были выпустить по УДО и отправить на принудительные работы. Ориентировки на беглеца разослали по всему региону, в том числе в отделы МВД в городе Зима, откуда он родом.

Ранее из колонии в Краснодарском крае сбежал гражданин Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях