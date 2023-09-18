Заключенный сбежал из колонии под Иркутском в день своего освобождения

Судимый за тяжкие преступления мужчина не дождался официального освобождения и покинул колонию в поселке Марково Иркутской области за восемь часов до того, как мог выйти из нее. О этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

49-летний Камолжон Калонов отбывал 20-летний срок наказания за тяжкие преступления в колонии строгого режима, в день своего освобождения в четыре утра он совершил побег. По данным Shot, заключенный знал, что его должны освободить вечером, но по неизвестной причине решил покинуть колонию до официального разрешения.

Известно, что Калонов дважды был судим, первый пятилетний срок он получил за незаконное усыновление и организацию преступного сообщества, а в 2003 году был приговорен за разбой, хищение и вымогательство оружия и боеприпасов.

За решеткой мужчина провел 20 лет, его должны были выпустить по УДО и отправить на принудительные работы. Ориентировки на беглеца разослали по всему региону, в том числе в отделы МВД в городе Зима, откуда он родом.

Ранее из колонии в Краснодарском крае сбежал гражданин Украины.