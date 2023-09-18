Беременная пассажирка упала на рельсы в метро Екатеринбурга

На станции «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге женщина упала с платформы на рельсы, работу метро пришлось приостановить. Об этом сообщает «Е1».

Пассажирка упала под поезд в екатеринбургском метро, она госпитализирована в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, инцидент произошел рано утром, при подъезде к станции поезд начал резко тормозить, сигналить и остановился.

Под колесами поезда оказалась 39-летняя беременная женщина, как сообщили ее родственники, предположительно у нее закружилась голова, она потеряла равновесие и упала.

«Она у нас на третьем месяце. Никаких причин прыгать под поезд у нее не было, она ехала на работу», — сообщила мать пострадавшей.

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