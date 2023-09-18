На севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр располагался в 5,9 км к северо-западу от коммуны Марради региона Тоскана. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Канады. Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в районе города Порт-Макнейлл.

По имеющейся информации, эпицентр стихийного бедствия находился в 228 км к западу от населенного пункта. При этом в городе проживают порядка 2 тыс. человек, уточнило агентство.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, говорится в материале. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Также, согласно сообщению, власти не предупреждали граждан об угрозе цунами.

12 сентября вблизи Филиппинских островов произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.