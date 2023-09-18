Подросток пропал в тайге под Архангельском во время сбора грибов

В тайге Пинежского района потерялся 13-летний мальчик, он пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Архангельской области.

В тайге под Архангельском спасатели ищут 13-летнего подростка, мальчик пропал во время сбора грибов, он отправился в лес вместе с родственниками и в какой-то момент исчез из вида, телефона у ребенка с собой нет.

На поиски пропавшего вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту, местность обследуют с помощью беспилотников. Мальчика ищут и на земле — лесной массив прочесывают группы спасателей, пожарных, волонтеров и полицейские. Установить местонахождение подростка пока не удалось.

Ранее в Новгородской области спасли грибника, который провел в лесу девять дней.