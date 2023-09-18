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Международный комитет Красного Креста отправил в Карабах гумпомощь сразу по двум дорогам

МККК направил в Карабах гумпомощь по двум дорогам

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Асатур Есаянц/РИА» Новости»

По информации Sputnik Азербайджан , Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарную помощь в Карабах двумя маршрутами — через города Агдам и Лачин.

Ранее власти Армении и некоторых западных стран заявляли, что использование дороги через Агдам не может быть альтернативой Лачинскому коридору и поддерживали только совместное использование этих маршрутов.

Накануне в Азербайджане заявили о готовности организовать использование Агдамской и Лачинской дорог. Ожидалось, что МККК представит Баку официальную ноту об этом. Он считает, что азербайджанская сторона может организовать параллельное использование дорог с соблюдением всех требований законодательства страны.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств — членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор.
В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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