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В Госдуме считают необходимым запретить продажи энергетиков несовершеннолетним

Депутат Хамзаев предложил запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

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Depositphotos

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вновь поставить вопрос о запрете на федеральном уровне энергетиков для несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, на осенней сессии он предложит запретить энергетики для несовершеннолетних. Необходимо реанимировать начавшуюся в текущем году работу в этом направлении. По мнению депутата, при защите здоровья детей не может быть второстепенных вопросов.

Хамзаев отметил, что запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков для несовершеннолетних сейчас действует более чем в 30 регионах России. Депутат подчеркнул, что продажа энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, должна быть полностью запрещена.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что России и всем странам постсоветского пространства следует добиваться полного запрета вейпов.

Хамзаев подчеркнул, что ограничительные меры по реализации вейпов должны войти в повестку дня экономических союзов, в которых участвует Россия. Депутат считает, что это является вопросом здоровья и безопасности людей. Он особо отметил, что вейпы и другие электронные сигареты завозятся в Россию именно через соседние страны.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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