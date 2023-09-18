Ким Чен Ын надеется, что ДВФУ сыграет важную роль в научно-техническом сотрудничестве с РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын надеется, что Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) будет играть важную роль в научно-техническом сотрудничестве между его страной и Россией. Об этом сообщает государственное радио КНДР «Голос Кореи».

«Он (Ким Чен Ын — прим. ТАСС) выразил надежды на то, что университет будет добиваться дальнейшего прекрасного развития и играть важную роль в научно-техническом сотрудничестве между двумя странами», — сказано в сообщении.

В ДВФУ северокорейский лидер посетил представленные стенды Приморского края и Минпромторга РФ и оценил «заметные успехи российского народа в экономике и научно-технической сфере». Ким Чен Ын также встретился с корейскими студентами и попросил их «усерднее учиться и стараться», чтобы сыграть роль в достижении процветания КНДР.

Накануне сообщалось, что Ким Чен Ын уехал из России на своем бронепоезде. Перед отъездом он посмотрел выступление моржа Миши в Приморском океанариуме, передал подарок Тихоокеанскому флоту, сходил на балет «Спящая красавица» и сфотографировался в шапке-ушанке. Как прошел визит главы КНДР – в материале «Газеты.Ru».

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжил турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.