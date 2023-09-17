В Москве на этой неделе ожидается самая теплая погода за последние 100 лет

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что антициклон-трансформер принесет в Россию небывалую за 100 лет субтропическую жару. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в центральной части страны сентябрьская среднемесячная температура на 1,5°С выше нормы, осадков же за последние две недели выпало всего около 5%. Тишковец назвал ожидающуюся в конце недели погоду «сенсационной», так как такого тепла не отмечалось почти целое столетие.

Во второй половине недели центр некогда скандинавского антициклона-трансформера переместится в Оренбургскую область, и на большей части Русской равнины, Урала и Западной Сибири раскинется «гигантская империя» высокого атмосферного давления, в которую будут интенсивно поступать хорошо разогретые массы воздуха среднеазиатских пустынь.

В результате этих процессов температура начнет увеличиваться с каждым днем. В четверг будет +18–23°С, в пятницу уже +21–26°С, а в выходные температура воздуха достигнет +22–27°С, что будет соответствовать многолетнему климату июля.

Тишковец считает возможным, что в субботу будет повторен или даже побит рекорд 1924 года, когда в Москве было зафиксировано +25,4°С.

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