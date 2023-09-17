В Румынии сообщили о росте заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения Румынии Александр Рафилэ сообщил, что в настоящее время на территории республики ежедневно регистрируют по две тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом глава ведомства рассказал в эфире радиостанции Europa FM.

Он отметил, что COVID-19 вернулся во многие государства и Румыния не стала исключением. В связи с этим, по словам Рафилэ, власти начали массовую закупку антивирусных лекарственных препаратов. При этом министр пообещал завершить данный процесс в кратчайшие сроки.

«На данный момент у нас около двух тысяч случаев (заражения коронавирусом — «Газета.Ru») в день», — уточнил он.

Также глава ведомства заявил, что 18 сентября в Бухаресте состоится встреча представителей Минздрава и сотрудников местных больниц. Участники заседания обсудят, существуют ли какие-либо проблемы при госпитализации пациентов.

Кроме того, Рафилэ рекомендовал жителям с симптомами COVID-19 уже сейчас начать носить маски в общественных местах. Министр призвал граждан принять такие меры безопасности, даже если соответствующий закон пока не действует.

Ранее в Кремле оценили возможность ввода антиковидных ограничений на территории России.