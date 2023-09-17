Мужчины сломали мебель ресторана на Патриарших прудах и разгромили парковку с самокатами

Полиция ищет мужчин, устроивших погром в кафе и на парковке для самокатов на Патриарших прудах. Видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей инцидент, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, все произошло утром возле кафе в Богословском переулке. Молодые люди шли мимо закрытого заведения и остановились, заинтересовавшись уличной мебелью.

Один из них решил испытать прочность столика и прыгнул на него. Его приятель, судя по кадрам, попытался вернуть отскочившую белую столешницу на место. После этого мужчины покинули место происшествия, а затем, по свидетельствам очевидцев, разбросали самокаты, которые стояли на ближайшей парковке.

Как уточняется, представители кафе обнаружили сломанный стол и обратились с заявлением в полицию.

Ранее в Липецке задержали местного жителя, устроившего погром в травмпункте.