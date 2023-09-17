Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчины сломали мебель ресторана на Патриарших прудах и разгромили парковку с самокатами

Двое мужчин устроили погром в кафе на Патриарших прудах и попали на видео

Полиция ищет мужчин, устроивших погром в кафе и на парковке для самокатов на Патриарших прудах. Видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей инцидент, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, все произошло утром возле кафе в Богословском переулке. Молодые люди шли мимо закрытого заведения и остановились, заинтересовавшись уличной мебелью.

Один из них решил испытать прочность столика и прыгнул на него. Его приятель, судя по кадрам, попытался вернуть отскочившую белую столешницу на место. После этого мужчины покинули место происшествия, а затем, по свидетельствам очевидцев, разбросали самокаты, которые стояли на ближайшей парковке.

Как уточняется, представители кафе обнаружили сломанный стол и обратились с заявлением в полицию.

Ранее в Липецке задержали местного жителя, устроившего погром в травмпункте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях