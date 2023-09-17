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Крупную партию суррогатной водки нашли в гараже уральского бизнесмена

Ural Mash: в Заречном полиция изъяла более семи тысяч литров суррогатной водки

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Телеграм-канал «Ural Mash»

Более семи тысяч литров суррогатного алкоголя изъяли сотрудники полиции из гаража предпринимателя в городе Заречный Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

О складе с нелегальной продукцией в полицию сообщили местные жители, которые заметили, как в гараж сгружают емкости со спиртом. Правоохранители вскрыли бокс и нашли в нем более семи тысяч бутылок с суррогатной водкой, канистры и бочки со спиртосодержащей жидкостью.

Задержанные на месте грузчики объяснили, что им заплатили за то, чтобы они выгрузили партию товара и разлили ее по бутылкам.

Как установили следователи, гараж сдал бутлегерам местный предприниматель, мужчина не подозревал, что арендаторы будут производить контрафакт. Спиртосодержащая жидкость изъята и направлена на экспертизу.

Ранее суд в Екатеринбурге вынес приговор участникам дела о торговле суррогатом.

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