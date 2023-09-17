В ХМАО подросток ушел из дома в трусах и пропал

В ХМАО мальчик, ушедший из дома в одних трусах, нашелся спустя сутки после исчезновения. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Советский».

16 сентября полиция и добровольцы искали подростка, пропавшего в Советском районе. Школьник 2010 года рождения пропал накануне вечером, к утру 17 сентября его местонахождение еще не было установлено.

Родители ребенка рассказали, что он ушел из дома в трусах и сланцах. По данным Ura.Ru, в мае мальчик уже пропадал по дороге в школу.

Сегодня стало известно, что несовершеннолетнего нашли.

Ранее двухлетняя девочка ушла с чабанской стоянки в Туве и пропала.