Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге шестилетней девочке, гостившей у бабушки, понадобилась помощь врачей

В Петербурге мужчина едва не задушил шестилетнюю внучку своей знакомой

close
100%
Freepik.com

В Кировском районе Санкт-Петербурга полиция устанавливает обстоятельства происшествия, в результате которого ребенку понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Местная жительница обратилась в травмпункт 16 сентября. Врач зафиксировал на шее ее шестилетней дочери следы удушения. Женщина объяснила медику, что ребенок гостил у своей бабушки в квартире на улице Возрождения и пострадал от рук знакомого пенсионерки.

Дошкольнице оказали необходимую помощь и отпустили домой, а к делу подключилась полиция.

Стражи порядка начали проверку, в рамках которой собираются выяснить, по какой причине произошел небезопасный контакт пострадавшей со взрослым.

Ранее петербуржец угрожал пистолетом женщине, гуляющей с детьми около его дачи в Ленобласти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях