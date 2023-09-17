В Петербурге шестилетней девочке, гостившей у бабушки, понадобилась помощь врачей

В Кировском районе Санкт-Петербурга полиция устанавливает обстоятельства происшествия, в результате которого ребенку понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Местная жительница обратилась в травмпункт 16 сентября. Врач зафиксировал на шее ее шестилетней дочери следы удушения. Женщина объяснила медику, что ребенок гостил у своей бабушки в квартире на улице Возрождения и пострадал от рук знакомого пенсионерки.

Дошкольнице оказали необходимую помощь и отпустили домой, а к делу подключилась полиция.

Стражи порядка начали проверку, в рамках которой собираются выяснить, по какой причине произошел небезопасный контакт пострадавшей со взрослым.

Ранее петербуржец угрожал пистолетом женщине, гуляющей с детьми около его дачи в Ленобласти.