Семилетней мальчик спас младшего брата от похищения

Мужчина пытался похитить трехлетнего мальчика в магазине Манчестера, ребенка спас его старший брат. Об этом сообщает LBC.

Мать и двое детей отправились за покупками в торговый центр в Манчестере, женщина рассчитывалась возле кассы, двое ее сыновей семи и трех лет стояли рядом с ней.

Неожиданно к одному из мальчиков подошел пожилой мужчина, грубо схватил его и попытался увести его за собой. Похитителя остановил старший брат, семилетний мальчик успел схватить трехлетнего брата за ногу и закричал.

Злоумышленника арестовали, им оказался 60-летний местный житель, за попытку похищения приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы.

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