ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в воскресенье ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа.

Согласно сообщению главы региона, в результате удара никто не пострадал.

«После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж», — уточнил Гладков.

16 сентября губернатор Белгородской области сообщал, что город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Глава региона уточнял, что в результате инцидента один мужчина получил легкие осколочные ранения, его раны обработали на месте, госпитализация не потребовалась.

14 сентября Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины в течение суток обстреляли приграничные территории Белгородской области 137 раз.

На всей территории Белгородской области России, граничащей с Харьковской и Сумской областями, с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.