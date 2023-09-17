В Подмосковье и Новой Москве зафиксированы первые заморозки

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Подмосковных Черустях и в Михайловском в Новой Москве зафиксированы первые заморозки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на метеорологический центр «Фобос».

В ночь на 17 сентября температура в Черустях опустилась до отметки в — 1,3°C, а в Михайловском — до 0°C. Тишковец отметил, что Черусти являются «полюсом холода» Московской области.

В других городах на юго-востоке Подмосковья столбик термометра также достиг около нулевой отметки — в Электростали он опустился до 0,1°C, в Мелихово — до 0,5°C, а в Ново-Иерусалиме — до 0,7°C.

По словам синоптика, минувшая ночь стала самой холодной с начала сентября.

«В Москве, на базовой метеостанции города ВДНХ, минимальный термометр показал 4,6°C. <..> На других метеостанция Москвы было от 9,1°C на Балчуге до 2,4°C в Бутово», — рассказал он.

Отмечается, что заморозки также были в Новгородской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях РФ.

До этого москвичам рассказали о погоде в воскресенье.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.