Мужчину спасли из многодневной ловушки в пещере с глубины 1 км

Американский исследователь и спелеолог был спасен из пещеры на юге Турции после того, как в начале этого месяца он застрял на глубине в один километр под землей. Об этом пишет CNN.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) рассказали, что пострадавший спелеолог Марк Дики сейчас «в руках спасателей».

«На первый взгляд он кажется в порядке. Он отправится на вертолете в больницу Мерсина», — заявил Реджеп Сальчи из управления.

По данным Турецкой федерации спелеологии, у Дики развилось острое желудочно-кишечное заболевание, когда он был в пещере Морки глубиной 1276 метров.

2 сентября Европейская ассоциация спасения в пещерах (ECRA) сообщила, что у мужчины острая боль в желудке и он не сможет сам подняться на поверхность.

В субботу, 9 сентября, началась международная спасательная операция, в ней приняло участие около 200 человек. До этого к пострадавшему доставили лекарства и кровь для переливания — у него открылось внутреннее кровотечение. После медицинских процедур он начал чувствовать себя лучше, но не не мог самостоятельно подняться на поверхность.

«Эта операция является логистически и технически одной из крупнейших спасательных операций в пещерах в мире», — заявляли ранее спасатели.

Дики является инструктором Национальной комиссии по спасению в пещерах, где он проработал 10 лет, сообщается на сайте Caving Academy. Он также является секретарем медицинской комиссии Европейской ассоциации спелеологов и исполнительным директором спелеологической академии.

Он начал заниматься спелеологией в 1990-х годах и исследовал пещеры в 20 различных штатах США и в 10 разных странах.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.