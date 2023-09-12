Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчину спасли из многодневной ловушки в пещере с глубины 1 км

Американца спасли из пещеры в Турции после нескольких дней пребывания в ловушке

close
100%
National Cave Rescue Commission (NCRC)/Handout via Reuters

Американский исследователь и спелеолог был спасен из пещеры на юге Турции после того, как в начале этого месяца он застрял на глубине в один километр под землей. Об этом пишет CNN.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) рассказали, что пострадавший спелеолог Марк Дики сейчас «в руках спасателей».

«На первый взгляд он кажется в порядке. Он отправится на вертолете в больницу Мерсина», — заявил Реджеп Сальчи из управления.

По данным Турецкой федерации спелеологии, у Дики развилось острое желудочно-кишечное заболевание, когда он был в пещере Морки глубиной 1276 метров.

2 сентября Европейская ассоциация спасения в пещерах (ECRA) сообщила, что у мужчины острая боль в желудке и он не сможет сам подняться на поверхность.

В субботу, 9 сентября, началась международная спасательная операция, в ней приняло участие около 200 человек. До этого к пострадавшему доставили лекарства и кровь для переливания — у него открылось внутреннее кровотечение. После медицинских процедур он начал чувствовать себя лучше, но не не мог самостоятельно подняться на поверхность.

«Эта операция является логистически и технически одной из крупнейших спасательных операций в пещерах в мире», — заявляли ранее спасатели.

Дики является инструктором Национальной комиссии по спасению в пещерах, где он проработал 10 лет, сообщается на сайте Caving Academy. Он также является секретарем медицинской комиссии Европейской ассоциации спелеологов и исполнительным директором спелеологической академии.

Он начал заниматься спелеологией в 1990-х годах и исследовал пещеры в 20 различных штатах США и в 10 разных странах.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях