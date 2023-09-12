В России могут продлить срок службы вагонов без модернизации

Заместитель руководителя Министерства транспорта Российской Федерации Валентин Иванов заявил, что ведомство рассматривает возможность продления срока эксплуатации вагонов без проведения модернизации, для этого планируется проводить сертификацию и испытания. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим не жесткое назначение назначенного срока службы и не возможности его дальнейшего продления, а возможность пролонгации при соответствующих мероприятиях по подтверждению качества продукции», — подчеркнул Иванов.

По его словам, планируется вводить сертификацию и испытания, чтобы без модернизации подтвердить, что продукцию можно эксплуатировать еще определенный срок.

До этого в пресс-службе Ространснадзора заявили, что безопасность полетов в России поддерживается на самом высоком уровне.

Как рассказали в Ространснадзоре, объем перевозок на зарубежных самолетах, укомплектованных деталями с истекшим ресурсом, составляет менее 0,2% от общего объема обслуженных в 2022 году рейсов. Там отметили, что этот процент не выходит за объемы выявленных нарушений в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.