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В России могут продлить срок службы вагонов без модернизации

Минтранс РФ рассматривает продление срока службы вагонов без модернизации

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Заместитель руководителя Министерства транспорта Российской Федерации Валентин Иванов заявил, что ведомство рассматривает возможность продления срока эксплуатации вагонов без проведения модернизации, для этого планируется проводить сертификацию и испытания. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим не жесткое назначение назначенного срока службы и не возможности его дальнейшего продления, а возможность пролонгации при соответствующих мероприятиях по подтверждению качества продукции», — подчеркнул Иванов.

По его словам, планируется вводить сертификацию и испытания, чтобы без модернизации подтвердить, что продукцию можно эксплуатировать еще определенный срок.

До этого в пресс-службе Ространснадзора заявили, что безопасность полетов в России поддерживается на самом высоком уровне.

Как рассказали в Ространснадзоре, объем перевозок на зарубежных самолетах, укомплектованных деталями с истекшим ресурсом, составляет менее 0,2% от общего объема обслуженных в 2022 году рейсов. Там отметили, что этот процент не выходит за объемы выявленных нарушений в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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