Российскому полицейскому вынесли приговор за взятки в 35 млн рублей

В Волгограде бывшего инспектора ГИБДД признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год полицейский получил более 22 млн рублей от индивидуального предпринимателя за то, что не привлекал его сотрудников к ответственности за административные правонарушения. После увольнения в 2019 году экс-инспектор получил у того же предпринимателя еще 13 млн рублей — бывший гаишник уверял бизнесмена, что продолжает прикрывать его сотрудников, передавая деньги уже бывшим коллегам.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к наказанию в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также злоумышленника лишили звания капитана полиции и запретили на 4 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Ранее в Москве арестовали экс-полицейских, вымогавших крупную взятку у группы хакеров.