В ресторанах Москвы изъяли незаконную партию краба на 50 млн рублей

Сотрудники ФСБ проверили столичные рестораны и выявили незаконный сбыт более восьми тонн краба почти на 50 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов», — уточнил источник.

В рамках уголовного дела назначены различные экспертизы. По данным следствия, московские рестораторы состояли в сговоре с поставщиками, чтобы закупить краба без прохождения необходимых санитарных процедур. Фигурантам грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Уточняется, что силовики проверили сеть заведений Бориса Зарькова White Rabbit Family (WRF). Ресторатор подтвердил факт проверки и подчеркнул, что руководство заведений взаимодействует с правоохранителями. По его словам, следственные действия не мешают ведению бизнеса.

В январе крупную партию красной икры и рыбы на миллионы рублей изъяли на Сахалине.

Ранее археологи обнаружили, что неандертальцы готовили и ели крабов.