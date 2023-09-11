Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов получили британское гражданство. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале.

«Зеленский с женой и детьми <…>, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство», — заявил Кива.

По его словам, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия являются гражданами США. Кива подчеркнул, что «этот список достаточно длинный».

Он уточнил, что иностранный паспорт обеспечивает украинские власти «гарантиями и защитой стран НАТО». Экс-депутат Верховной рады не исключил, что они «спокойно уедут в страны» и «будут жить и тратить заработанные на <…> трагедии деньги».

11 сентября военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему Зеленскому не позволят капитулировать. Он пришел к выводу об уверенности украинского лидера в поддержке США и НАТО.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ могут начать восстание против Зеленского.