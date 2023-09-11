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В Москве 11-летняя девочка разгромила квартиру отца, когда он был в отъезде

Baza: в Москве 11-летняя девочка устроила вечеринку и разгромила квартиру отца

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В Москве 11-летняя девочка устроила в квартире отца вечеринку для друзей и разгромила жилище. Об этом сообщает Baza.

Отец девочки поехал отдыхать в Сочи и оставил дочери ключи от своей квартиры, чтобы она могла туда приходить, так как родители ребенка находятся в разводе. Она решила воспользоваться ситуацией и пригласить в гости своих друзей.

Вечеринка школьников длилась несколько дней. За это время дети выпили весь алкоголь, который был в квартире, прожгли покрывала и сломали мебель. Кроме того, компания попыталась сделать бассейн на полу и затопила соседей — у них замкнуло проводку.

Вскоре после этого отец девочки вернулся из отпуска и увидел, что произошло с его жилищем за этом время. По данным источника, отойдя от шока, мужчина принял решение разыскать детей, которые участвовали в погроме. Москвич планирует выставить родителям школьников счет за предстоящий ремонт.

На текущий момент мужчине приходится жить в разгромленной квартире. Дочь москвича вернулась жить к матери.

Ранее подростки разгромили частный дом в Воронеже.

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