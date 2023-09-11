Сергей Собянин рассказал, как в Москве отметили День города

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, посетили около трех миллионов человек. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин. Он уточнил, что по всей Москве прошло более 150 крупных праздничных мероприятий.

«В концертном зале «Зарядье» москвичей поздравил с праздником Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В субботу мы открыли четвертый диаметр МЦД, новую вылетную магистраль проспект Багратиона и южное направление МСД», — сообщил Собянин.

По его словам, одним из главных событий Дня города стал концерт на Большой спортивной арене Лужников. Также российские звезды выступили на Поклонной горе.

Помимо этого, в День города для москвичей провели парады трамваев, речных судов и поездов метро. Более 50 моделей речного пассажирского транспорта прошли от Южного речного вокзала до Андреевского моста. А трамваи проследовали от депо имени Н.Э. Баумана до Останкина и обратно. Также парад поездов состоялся на Большой кольцевой линии метро.

Также на ВДНХ и в 21 парке Москвы бесплатно работали городские аттракционы. При этом детский парк «Остров мечты» организовал большой бесплатный детский концерт, мастер-классы и фотосессии.

Градоначальник отметил, что библиотеки, культурные центры и музеи также провели мероприятия ко Дню города. Всего состоялось более 40 концертов в детских школах искусств.

Кроме того, День города отметили и на 26 фестивальных площадках «Московских сезонов». Так, например, в Лужниках прошли соревнования по шашкам, шахматам и уличной рыбалке, а на Тверской площади гости создавали театральные и концертные афиши в стиле конструктивизма.