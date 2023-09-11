На Дальнем Востоке планируют реализовать проекты развития региона на 1 трлн рублей

Обеспечение ускоренного и сбалансированного развития экономики и социальной сферы Дальнего Востока является главной задачей. Об этом на инвестиционного дне «Инвест-контакт» Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

«С этой целью на Дальнем Востоке внедрены механизмы государственной поддержки, благодаря которым состоялись 2800 инвестиционных проектов в различных отраслях. Реализуются мастер-планы, которые позволят качественно изменить облик 25 дальневосточных городов. Более 100 новых объектов инфраструктуры, на создание которых направлено подписанное соглашение, станут важным вкладом в эту масштабную и системную работу», — отметил он.

Отмечается, что по итогам инвестиционного дня ВЭБ.РФ, Сбер, Минвостокразвития и Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о реализации инвестпроектов на общую сумму более 1 трлн рублей.

«Наш инвестиционный «день» продлился несколько месяцев, всего было проработано более 350 проектов на сумму более чем 2,6 трлн рублей. Мы вели большую работу на протяжении всего этого времени по поиску отраслевых инвесторов для проектов. Считаем, что эта работа только начинается. Сейчас отобрано более 100 проектов из дальневосточных регионов в самых различных отраслях», — отметил зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

По его словам, есть большое количество инициатив и инвесторов, которые готовы при определенных условиях заходить в проекты макрорегиона.

В свою очередь, вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин подчеркнул, что подписанное четырехстороннее соглашение нацелено на ускорение экономического и социального развития ДФО.

«Вместе с ВЭБ.РФ, КРДВ и Минвостокразвития мы будем работать над 117 проектами, которые помогут Дальнему Востоку полностью реализовать свой потенциал. В каждом регионе будут созданы с нуля или модернизированы значимые объекты социальной сферы и инфраструктуры, что поможет повысить качество жизни дальневосточников и более эффективно осуществить разворот на Восток, важный для устойчивого развития всей страны», — сказал он.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.