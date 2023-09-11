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Кадыров показал украинского военнопленного, попросившего Путина о российском гражданстве

Кадыров опубликовал видео с пленным ВСУ, попросившим Путина о гражданстве РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором украинский военнопленный просит у президента РФ Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.

На видео командующий 2-м армейским корпусом Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов просил мужчину в форме рассказать о том, как тот попал в плен. Мужчина, назвавшийся Александром, заявил, что служил в противотанковом взводе и попал в плен под Клещеевкой, когда украинское командование послало забрать с поля боя раненых. По его словам, украинские командиры скрывают данные об огромных потерях и «больше половины батальона уже нет».

Александр обратился к Путину с просьбой разрешить ему остаться в России.

«Я вообще хотел бы остаться на территории Российской Федерации <...>. Уважаемый Владимир Владимирович, если есть такая возможность, оставьте меня на территории Российской Федерации», — попросил военнослужащий.

Он сказал, что большой его вины нет, но он готов искупить ее трудом. Мужчина также признался, что не хочет возвращаться на родину при нынешней власти.

Алаудинов в свою очередь заявил, что подобные просьбы слышит уже не в первый раз.

7 сентября Кадыров сообщил об отправке в зону СВО из Чечни новой группы добровольцев.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.

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