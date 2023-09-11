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В Брянской области ребенок остался без части пальца после занятий на спортплощадке

В Брянске девочка лишилась фаланги пальца после занятия на уличном тренажере

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Подслушано Брянск/VK

Жительница Брянка рассказала, что ее 11-летняя дочь осталась без части пальца после занятий на спортивной площадке. Женщина поделилась информацией, сопроводив ее фотодоказательствами в паблике «Подслушано Брянск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 4 сентября на спортивной площадке у стадиона им. Брянских партизан.

«Дочь стала заниматься на тренажерах, через минуту сообщает, на тренажере ей отдавило палец! Показав правую руку, увидела, что на среднем пальце нет части фаланги и льется кровь», — поделилась мать пострадавшей девочки.

Как рассказала женщина, в больнице ее дочери диагностировали открытый перелом среднего пальца правой руки с частичной ампутацией фаланги.

Жительница Брянска обратилась к администрации стадиона с просьбой установить на площадке свет и отремонтировать тренажер. Но, по ее словам, за несколько дней после инцидента никаких работ на площадке не проводилось.

Ранее в Чувашии ребенок лишился двух фаланг пальца, застряв в щели горки на детской площадке.

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