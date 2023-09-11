Россиянам рассказали, как выбрать шампунь против перхоти

Перхоть является распространенной проблемой, которая встречается как у мужчин, так и у женщин, скорректировать ее появление могут помочь шампуни. О том, как его выбрать и что должно быть в составе средства, пишет RuNews24.

Так, правильные шампуни должны учитывать причину появления перхоти, поэтому в них должны содержаться противогрибковые компоненты. Помимо этого, важно, чтобы они обеспечивали контроль за выработкой себума и оказывали противовоспалительные действия. Многие активные противогрибковые компоненты являются лекарственными веществами, поэтому покупать шампунь против перхоти эксперты советуют в аптеках.

При этом врачи подчеркивают, что использовать средства аптечного сегмента важно по схеме из инструкции. Людям с дерматитом кожи головы шампунь должен подбирать медицинский специалист.

Врач-дерматолог и трихолог АО «Медицина» Ольга Саперова до этого говорила, что причиной перхоти считается совокупность трех факторов: нарушение работы сальных желез, отходы жизнедеятельности грибковых микроорганизмов на коже головы и индивидуальная восприимчивость.

Ранее врач рассказала, какие шампуни раздражают кожу головы.