Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВД РФ объявило в розыск мэра украинского Днепра

МВД РФ объявило в розыск мэра украинского Днепра за подстрекательства к геноциду

close
100%
Global Look Press

МВД РФ объявило в розыск мэра украинского города Днепр (Днепропетровск) Бориса Филатова, в отношении которого было возбуждено дело о подстрекательстве к геноциду, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

В апреле прошлого года Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении в отношении Филатова уголовного дела о подстрекательстве к геноциду. Следователи усмотрели в его высказываниях признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы).

Так, Филатов, говоря о россиянах, заявлял, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям Филатова.

До этого он неоднократно критиковал политику киевских властей.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях