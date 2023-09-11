МВД РФ объявило в розыск мэра украинского Днепра

МВД РФ объявило в розыск мэра украинского города Днепр (Днепропетровск) Бориса Филатова, в отношении которого было возбуждено дело о подстрекательстве к геноциду, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

В апреле прошлого года Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении в отношении Филатова уголовного дела о подстрекательстве к геноциду. Следователи усмотрели в его высказываниях признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы).

Так, Филатов, говоря о россиянах, заявлял, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям Филатова.

До этого он неоднократно критиковал политику киевских властей.

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