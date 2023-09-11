Глава ЦИК назвала выборы в новых регионах историческими

Выборы в новых регионах РФ — исторические, Центральная избирательная комиссия сделала все возможное, чтобы жители этих территорий смогли проголосовать, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, ее цитирует РИА «Новости».

«Конечно, самое главное — исторические выборы в новых регионах. Наши коллеги из многих регионов на всем протяжении помогали и помогают, и обучают. Там сейчас до сих пор большое количество людей, у которых супернагрузка», — сказала Элла Памфилова.

Также она уточнила, что избирательные комиссии новых субъектов РФ в более чем 80 регионах страны создали 328 экстерриториальных участков, на которых в ходе выборов могли проголосовать граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые по разным причинам оказались в других регионах.

«Это нагрузка дополнительная, серьезная нагрузка», — добавила Памфилова.

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