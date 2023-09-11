Летевший в Сочи самолет вернулся в Казань из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел в Сочи, вернулся в Казань из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, вылет самолета из Казани состоялся по расписанию. Примерно через 20 минут полета пассажирам сообщили, что воздушное судно вынуждено вернуться в аэропорт из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи.

При этом уже после посадки в аэропорту Казани пассажирам сообщили, что причиной возвращения рейса стала неисправность на борту. После этого людям выдали багаж.

«Борт, вылетевший в 11:05 из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в Сочи, по техническим причинам совершил возврат на аэродром вылета. Посадка была выполнена в штатном режиме в 11:57», — рассказал пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

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