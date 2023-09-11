На Дальнем Востоке обсудили организацию сотрудничества коренных народов России и Китая

Создание международной организации российско-китайского сотрудничества коренных народов обсуждается, вопрос интересен обеим сторонам. Об этом в ходе сессии на тему «Диалог культур коренных народов России и Китая», состоявшейся в рамках Восточного экономического форума, заявила вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова.

Дискуссия, посвященная обсуждению укрепления экономического и культурного развития приграничных территорий России и Китая благодаря этническим связям между коренными малочисленными народами двух стран, была организована в павильоне «Душа России. Север» на «Улице Дальнего Востока».

Во время сессии Нина Вейсалова отметила, что Китай и Россия являются странами традиционных взглядов, которые могут «сильно и качественно противостоять» чуждым для них ценностям.

«Вот для этого мы будем объединять с вами усилия», — добавила вице-президент ассоциации коренных и малочисленных народов.

Вейсалова также заявила, что на полях ВЭФ планируется подписать «меморандум о сотрудничестве, о намерениях наших взаимоотношений».

В свою очередь, представитель региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Владимир Хоменко сообщил, что в 2024 году в Красноярске впервые пройдет международный день коренных народов мира.

По его словам, участники фестиваля смогут обменяться опытом с другими представителями коренных народов. В рамках мероприятия также проведут круглые столы и мастер-классы.