В Волгоградской области поймали подозреваемого, разбившего камнем стекла 19 машин

В Волгоградской области мужчину подозревают в том, что он разбил камнем почти 20 машин на стоянке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Камышине. По версии правоохранителей, в ночь на понедельник мужчина пришел во двор одного из жилых домов и стал бить стекла чужим автомобилям. Всего на дебошира пожаловались 19 владельцев машин.

На месте правоохранители задержали 42-летнего местного жителя. По его словам, до произошедшего он выпил в клубе. В состоянии алкогольного опьянения россиянин стал бить стекла автомобилей.

На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Новосибирске голый мужчина вышел на парковку и разбил 12 машин стулом.