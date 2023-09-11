У фанатки Бейонсе начались роды во время концерта певицы

В США фанатка певицы Бейонсе начала рожать на ее концерте, пишет UPI. Cхватки начались в разгар выступления звезды.

Сара Фрэнсис Джонс пришла на концерт Бейонсе в Калифорнии вместе со своим мужем. Выступление проходило на стадионе, а когда программа была в самом разгаре, женщина почувствовала, что начала рожать.

«Обычно мне нравится танцевать на концертах, но в этот раз мне нужно было присесть», — вспоминает Сара.

Американка вместе с мужем экстренно покинули стадион и отправились в ближайшую больницу, где у Сары приняли роды.

«Когда мы добрались до машины на стоянке, все было в полном разгаре», — поделилась женщина.

Сара также сообщила, что родила дочь, которую назвала Нола.

«Если бы мы это не задокументировали, не думаю, что кто-нибудь поверил бы в это [в схватки на концерте]», — подытожила Джонс.

Ранее мать Бейонсе опубликовала ее редкое фото с дочерьми.