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У фанатки Бейонсе начались роды во время концерта певицы

UPI: фанатка Бейонсе начала рожать на концерте певицы

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KTLA 5/YouTube

В США фанатка певицы Бейонсе начала рожать на ее концерте, пишет UPI. Cхватки начались в разгар выступления звезды.

Сара Фрэнсис Джонс пришла на концерт Бейонсе в Калифорнии вместе со своим мужем. Выступление проходило на стадионе, а когда программа была в самом разгаре, женщина почувствовала, что начала рожать.

«Обычно мне нравится танцевать на концертах, но в этот раз мне нужно было присесть», — вспоминает Сара.

Американка вместе с мужем экстренно покинули стадион и отправились в ближайшую больницу, где у Сары приняли роды.

«Когда мы добрались до машины на стоянке, все было в полном разгаре», — поделилась женщина.

Сара также сообщила, что родила дочь, которую назвала Нола.

«Если бы мы это не задокументировали, не думаю, что кто-нибудь поверил бы в это [в схватки на концерте]», — подытожила Джонс.

Ранее мать Бейонсе опубликовала ее редкое фото с дочерьми.

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