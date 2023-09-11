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В Москве арестованы экс-полицейские, вымогавшие крупную взятку у группы хакеров

ТАСС: в Москве арестованы экс-полицейские, получившие 1 тыс. биткоинов от хакеров

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Москве арестовали двух бывших следователей полиции, вымогавших взятку в размере 1 тыс. биткоинов у хакерской группировки. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего следователя Мещанского районного следственного отдела и экс-следователя следственного отдела МВД России по району Печатники, им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, полицейские вымогали деньги у хакерской группировки Infraud Organization, незадолго до задержания обвиняемые были уволены из органов.

«Им официально предъявлено обвинение, а одним из столичных судов принято решение об аресте на срок до 7 ноября», — рассказал собеседник агентства.

Сумма взятки составила одну тысячу биткоинов — около двух миллиардов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские подозреваются в краже у прохожего биткоинов на 26 млн рублей.

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