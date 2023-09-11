Ребенок забрался в барабан стиральной машины и застрял

В Татарстане пятилетний мальчик забрался в барабан стиральной машины и застрял, ребенка пришлось вызволять спасателям. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Маленький мальчик находился дома под присмотром взрослых, он играл в ванной, забрался в стиральную машину и застрял. Напуганные родители обратились в экстренные службы, спасатели, прибывшие на вызов, сумели извлечь зажатую в барабане стиралки ногу ребенка.

Мальчика передали медикам скорой помощи для осмотра.

Ранее в Подмосковье врачи помогли ученице младших классов, у которой в ухе застрял пластилин.